Armenia-Azerbaigian: Ue invita Baku a garantire libertà di movimento nel corridoio di Lachin

- L'Unione europea invita le autorità azerbaigiane a garantire la libertà e la sicurezza di movimento lungo il corridoio di Lachin, in linea con la dichiarazione trilaterale del 9 novembre 2020. È quanto si legge in un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas). "Le restrizioni a tale libertà di movimento causano notevoli disagi alla popolazione locale e creano preoccupazioni umanitarie. Altre preoccupazioni possono e devono essere affrontate attraverso il dialogo e le consultazioni con le parti coinvolte", si legge nel documento. "L'Ue ribadisce l'invito alla moderazione ed è pronta a contribuire ai suddetti sforzi", conclude la nota. Sul tema, si è espresso anche il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano, che ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Twitter. "L'Europa segue con seria preoccupazione la situazione intorno al corridoio di Lachin e invita l'Azerbaigian a garantire la libertà e la sicurezza di movimento in linea con la dichiarazione trilaterale del novembre 2020. L'Europa è anche preoccupata per le notizie relative al taglio della fornitura di gas al Karabakh. L'Unione europea ha seguito con seria preoccupazione i vari sviluppi intorno al corridoio di Lachin dall'inizio di dicembre", si legge nel tweet di Stano. (Beb)