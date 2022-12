Afghanistan: Pontecorvo a "Nova", attacco Stato islamico a Kabul segnerà diminuzione presenza cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco contro il Kabul Longan Hotel, avvenuto ieri nella capitale dell’Afghanistan, rivendicato dallo Stato islamico-Provincia del Khorasan e in cui sono rimasti feriti cinque cittadini cinesi, mette a rischio i crescenti rapporti tra i talebani e la Cina. Inoltre mostra l’incapacità del cosiddetto emirato islamico di mantenere la sicurezza nella capitale e conferma la forza del ramo afgano del gruppo terroristico fondato da Abu Bakr al Baghdadi. E’ quanto dichiarato ad “Agenzia Nova” da Stefano Pontecorvo, già ambasciatore d’Italia in Pakistan e ultimo Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan. Secondo il diplomatico, l’attacco contro il Kabul Longan Hotel fa emergere tre questioni fondamentali: i talebani non sono in grado di mantenere la sicurezza “neanche nella propria capitale”; il ramo afgano dello Stato islamico è piuttosto forte; l’attacco segnerà una forte diminuzione della presenza cinese in Afghanistan. Come sottolinea l’ambasciatore, infatti, alla luce dei “rapporti crescenti tra talebani e Cina”, il movimento islamista al potere in Afghanistan aveva interesse a mantenere la sicurezza presso il Kabul Longan Hotel, residenza di molti funzionari e imprenditori cinesi attivi nel Paese. “Questo attacco – aggiunge Pontecorvo – segnerà una forte diminuzione della presenza cinese in Afghanistan”. (segue) (Res)