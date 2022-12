Afghanistan: Pontecorvo a "Nova", attacco Stato islamico a Kabul segnerà diminuzione presenza cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il ritorno al potere dei talebani nell’agosto del 2021 a seguito del ritiro delle forze Nato, la Cina si è inizialmente unita alla comunità internazionale nell'esortare i nuovi governanti di Kabul ad attuare riforme, come la formazione di un governo inclusivo con rappresentanza di tutte le etnie afgane e il rispetto dei diritti delle donne, in particolare quando si tratta di istruzione e lavoro. Tuttavia, Pechino ha in seguito promesso al regime talebano sostegno economico e allo sviluppo in cambio dell'attenzione alle preoccupazioni per la sicurezza cinese, in particolare impedendo a qualsiasi gruppo militante uigura in Afghanistan di prendere di mira gli interessi cinesi, in particolare nei progetti dell’Iniziativa della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), nella regione. (segue) (Res)