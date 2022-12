Afghanistan: Pontecorvo a "Nova", attacco Stato islamico a Kabul segnerà diminuzione presenza cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima del crollo del governo guidato da Ashraf Ghani, Pechino aveva uno stretto rapporto con Kabul e le forze di sicurezza afgane aiutavano a monitorare e prendere di mira i gruppi militanti uiguri su richiesta cinese. In particolare, le aziende cinesi, con il forte sostegno del governo, hanno tentato di cogliere le opportunità di sfruttamento dei vasti depositi di risorse non sviluppate dell'Afghanistan, in particolare la miniera di Mes Aynak, nella provincia di Lowgar a sud di Kabul, che si ritiene contenga uno dei più grandi giacimenti di rame del mondo. Ad aprile la Cina ha permesso ai talebani di riaprire l'ambasciata afgana a Pechino, mentre questa estate funzionari dell'ambasciata a Kabul e società statali cinesi si sono incontrati con i governi federale e provinciale per discutere degli investimenti di Pechino e dei progetti di ricostruzione. Il 26 luglio scorso, il rappresentante speciale della Cina per l'Afghanistan, Yue Xiaoyong, in una conferenza internazionale sul Paese dell’Asia del sud tenutasi a Tashkent in Uzbekistan, ha annunciato che Pechino sosterrà finanziariamente la costruzione di una ferrovia transnazionale attraverso il territorio afgano che collegherà l'Uzbekistan ai porti marittimi del Pakistan. (Res)