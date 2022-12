Ucraina: Crosetto, abbiamo scelto la cosa giusta non quella facile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede di replica al Senato sul dibattito sulle forniture militari e di altro tipo all'Ucraina il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato il perché dell'impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina aggredita dalla Russia: "La strada della pace è l'unica strada seria e compatibile con la nostra Costituzione, la nostra idea di libertà e i nostri principi, gli stessi che animano questo governo. La guerra è il fallimento dell'umanità, della politica, della convivenza civile. Le istituzioni nascono proprio per impedire che i conflitti umani degenerino in violenza e in guerra. Ma non esiste nessun tavolo di pace possibile quando uno dei contendenti è morto o è costretto alla resa". Come riferito in un comunicato del ministero della Difesa, Crosetto ha poi aggiunto: "Un tavolo di pace esiste quando c'è un equilibrio tra due forze che vogliono cercare la pace ma anche qui aggressore e aggredito sono e restano chiari. E bisogna far capire alla Russia che il suo progetto di conquista è fallito, che deve uscire da quel Paese e lasciarlo libero. Allora si potrà discutere di pace". (segue) (Res)