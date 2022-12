Ucraina: Crosetto, abbiamo scelto la cosa giusta non quella facile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha successivamente sottolineato: "Il segnale che oggi manda all'esterno il Parlamento italiano è molto importante e non è solo formale. Dimostra che l'Italia non deflette dai suoi impegni internazionali e non accetta l'aggressione a una nazione libera e sovrana. E la nostra scelta dimostra anche che la posizione da noi assunta nella scelta di sostegno all'Ucraina è in perfetta continuità con i governi precedenti. La posizione dell'Italia non cambia con il cambiare dei governi e delle maggioranze perché è la posizione di un Paese che rispetta e onora il ruolo e gli impegni internazionali che ha avuto negli ultimi 72 anni e che non intende cambiare. Abbiamo scelto - ha concluso - e lo rivendico, di fare la cosa giusta, non la cosa facile". (Res)