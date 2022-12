Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piemonteore 9, l’assessore Protopapa interviene in videocollegamento al convegno “Agricoltura, siccità, innovazione, regolamenti e tecnologie: analizziamo i cambiamenti”, organizzato da Pulsar serviziore 10,30, Torino, Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 10, l’assessore Tronzano interviene alla presentazione del “Bilancio sociale 2021 Inps Piemonte” per l’agricolturaore 11, Asti, Collegiata di San Secondo, il vicepresidente Carosso partecipa alla Santa Messa in preparazione al Natale 2022 organizzata dal Comando provinciale della Guardia di Finanzaore 17, Torino, Palazzo della Regione, piazza Castello 265, Sala Trasparenza, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione della mostra di Guido Diémoz “Il mondo rurale e le sue tradizioni - La restituzione della memoria” (segue) (Rpi)