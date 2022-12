Imprese: Bitonci (Lega), serve tavolo per logistica e sviluppo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È cruciale perseguire la transizione ecologica, incentivando le aziende a svecchiare un parco vetusto di veicoli industriali, tutelare il settore della logistica che fattura 180 miliardi di euro all'anno e incide per il 10 per cento del Pil nazionale”. Lo dichiara il sottosegretario al ministero delle Imprese e del made in Italy Massimo Bitonci, che oggi ha incontrato i vertici Fiap (Federazione italiana autotrasportatori professionali), affrontando vari temi: politiche di transizione ecologica, politiche incentivanti la riduzione dell'impatto aziendale attraverso il credito d'imposta, l'avvio alla professione, l'importanza della logistica per il settore delle imprese, visto che l'80 per cento dei trasporti avvengono su gomma. Secondo il sottosegretario è poi necessario “offrire maggiore dignità ad un comparto che comprende 80 mila imprese di cui 2 mila sotto i 25 dipendenti e potrebbe essere sia attrattivo che ricettivo per il mondo del lavoro. Serve organizzare zone di carico e scarico nelle città con la progettazione parallela di aree di sosta adeguatamente attrezzate per i tempi di pausa, sia nelle autostrade che nelle zone industriali”. Infine “va attuata una fattiva interlocuzione anche al Mimit su strategie che guardino al futuro del settore trasporto e logistica. Gli autotrasporti e la loro modernizzazione sono fondamentali per il nostro Paese e la Lega farà di tutto affinché l'Italia sia all'avanguardia”, ha concluso. (Rin)