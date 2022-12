Venezia: Martella (Pd) su camion con immagine duce, atto che porta a parlare di apologia del fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che è avvenuto oggi a Venezia "è gravissimo e lascia aperti tanti interrogativi. A partire dal fatto che un tir nero, con tanto di ritratto di Mussolini e di scritta 'Il Duce' a caratteri cubitali, è arrivato in città e, totalmente indisturbato, ha potuto collocarsi davanti ad un hotel sul Canal Grande. Un atto che ha tutte le caratteristiche per poter parlare di apologia del fascismo" ha dichiarato il senatore e segretario regionale del Veneto del Partito democratico, Andrea Martella. "Non è ammissibile - ha poi proseguito - che questo episodio passi senza conseguenze per i responsabili di questo autentico sfregio per la storia democratica di Venezia. Mi auguro che le Forze dell'ordine rintraccino quanto prima l'autore e individuino le falle che hanno consentito questa pagina ignobile". (Rev)