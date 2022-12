Veneto: Baldin (M5s) e Guarda (Ev), per polizia locale necessario sistema di formazione permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione del Veneto "garantisca un sistema di formazione permanente per la polizia locale, che sia anche di carattere strutturale. Chiediamo alla Regione di istituire una vera e propria scuola di formazione per gli agenti di polizia locale, sul modello dell'Accademia di polizia locale in Lombardia, o di partecipare ai Centri interregionali di specializzazione come quello esistente tra le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria". Questa la proposta avanzata dalle consigliere regionali Erika Baldin del Movimento 5 stelle e Cristina Guarda di Europa Verde in seguito alla presentazione degli scorsi giorni del corso di formazione di Anci e Regione Veneto. L'aggiornamento professionale "va nella giusta direzione, ma non ha però le caratteristiche di un entro di formazione strutturato in grado di dare continuità al progetto" hanno poi concluso le consigliere. (Rev)