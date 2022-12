Montenegro: sondaggio DeFacto, sostegno cittadini ad adesione Ue al 78 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno dei cittadini del Montenegro all'adesione all'Unione europea è aumentato fino a quasi il 78 per cento, di cui il 50,2 per cento aspira "fortemente" all'ingresso del Paese nella famiglia comunitaria. Lo riporta l'ultimo sondaggio realizzato dall'agenzia "DeFacto", presentato oggi al capo della delegazione dell'Ue e agli ambasciatori degli Stati membri a Podgorica. "Che l'adesione all'Ue sia un tema su cui c'è un consenso generale è confermato anche dal fatto che in un ipotetico referendum sull'adesione, l'80 per cento voterebbe per l'ingresso del Montenegro", ha confermato il centro informativo dell'Ue. Secondo i risultati della ricerca, i cittadini montenegrini percepiscono ancora l'Unione europea come il più importante partner politico ed economico nonché donatore finanziario del Montenegro, mentre la delegazione dell'Ue è tra le tre istituzioni che godono della maggiore fiducia dei cittadini. Dall'indagine emerge d'altra parte che la maggioranza dei cittadini non è soddisfatta della velocità "lenta" con cui Podgorica si avvicina all'Ue. (Seb)