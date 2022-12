Legge Bilancio: Toigo (Uil), no sciopero ma scelta responsabile di manifestare per informare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla legge di Bilancio "siamo critici su alcuni punti della manovra, la legge è lontana dalle necessità del Veneto e dell'Italia. Ma crediamo che lo sciopero, in questo momento, non serva a niente, se non a togliere altri soldi dalle tasche dei lavoratori e dei pensionati". A dichiararlo è Roberto Toigo, segretario generale di Uil Veneto. "Non contestiamo le decisioni delle altre sigle sindacali – ha poi spiegato - che hanno scelto strade diverse. Anzi ribadisco che Uil Veneto non vuole volere rompere quell'unità sindacale che sta caratterizzando l'attività nella nostra regione e che sta dando alcuni riscontri positivi. Ma in questo caso, riteniamo sbagliata l'idea dello sciopero. Preferiamo informare i lavoratori nelle fabbriche e i cittadini davanti alle prefetture". È "intollerabile che nella manovra non sia previsto nulla sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono necessari investimenti per promuovere la cultura della sicurezza, a partire dalle scuole. Su questi temi ci stiamo impegnando. Se il governo continuerà a essere insensibile alle nostre richieste, non escludiamo di scendere in piazza e scioperare" ha concluso Toigo. (Rev)