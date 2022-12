Libia: vicepremier Bujnah, non c’è alternativa a pace e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è altra strada da perseguire se non quella verso la pace e la stabilità. Lo ha dichiarato il vicepremier del Governo di unità nazionale della Libia (Gun) con delega per il sud, Ramadan Ahmed Bujnah, in occasione della firma dell’accordo “La Pace è buona” per il rientro degli sfollati e la convivenza pacifica tra gli Aheli e i Tebu di Murzuq, città situata nel sud-ovest della Libia. L’intesa, firmata oggi a Roma, vede la mediazione dell’Italia e, in particolare, dell’organizzazione non governativa Ara Pacis Initiatives for Peace. Nel corso della cerimonia di firma, il vicepremier libico ha ringraziato l’Italia per aver ospitato un "incontro speciale” e soprattutto la firma di un accordo ritenuto essere una “conquista per tutti i libici”. “Speriamo che l’intesa dia i frutti sperati”, ha affermato Bujnah, aggiungendo: “È importante per noi continuare su questa strada. Non c’è altra strada se non quella della pace e della stabilità”. Alle parole del vicepremier del Gun hanno fatto seguito quelle del presidente del Consiglio libico per i diritti umani, Oumar Hijazi. “Grazie al lavoro fatto fino ad ora diversi sfollati sono ritornati nelle proprie abitazioni”, ha fatto sapere Hijazi, precisando: “Continueremo a collaborare per riportare pace e stabilità anche in altre città”. “Oggi siamo qui per stabilire fiducia e pace tra coloro che collaborano per raggiungere questo scopo. Gli sforzi profusi fino ad ora sono stati formidabili e spero che il successo di quest’incontro possa incoraggiare altre iniziative”, ha continuato Hijazi, concludendo: “Speriamo che il prossimo incontro possa tenersi a Murzuq, nel suo splendore e stabilità”. (Res)