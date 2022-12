Ue: Commissione propone nuove regole per rafforzare uso dati sui viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto nuove regole per rafforzare l'uso dei dati Api (Advance Passenger Information). La proposta è una delle azioni chiave individuate nella strategia dell'Unione europea per la sicurezza dei viaggiatori. Le nuove norme introdurranno regole uniformi sulla raccolta dei dati Api, che comprendono un elenco chiuso di elementi di dati, i mezzi per raccogliere i dati dei viaggiatori e un unico punto per il trasferimento degli stessi. Inoltre, sarà introdotta la raccolta obbligatoria dei dati ai fini della gestione delle frontiere e della lotta all'immigrazione irregolare su tutti i voli che entrano nell'area Schengen, nonché la raccolta obbligatoria degli stessi a fini di contrasto per tutti i voli da e per l'Ue, nonché per alcuni voli selezionati all'interno dell'Unione. I nuovi obblighi riguarderanno il miglioramento della qualità dei dati, poiché i vettori aerei dovranno raccoglierli esclusivamente con mezzi automatizzati, e la loro trasmissione semplificata da parte dei vettori aerei alle autorità nazionali, attraverso un nuovo router che sarà gestito da un'agenzia dell'Ue (eu-Lisa). Adesso, saranno il Parlamento europeo e il Consiglio a dover esaminare la proposta. Una volta adottate, le norme saranno direttamente applicabili in tutta l'Ue. Si prevede che saranno applicate pienamente a partire dal 2028. Una volta sviluppato il router, probabilmente entro il 2026, le autorità pubbliche e i vettori aerei avranno due anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti e testare il router, prima che diventi obbligatorio. (Beb)