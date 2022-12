Torino: Unione Popolare non molla, puntiamo a strutturarci territorialmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la sconfitta alle elezioni politiche di settembre, Unione Popolare non ha intenzione di mollare. In particolare a Torino, ieri si è svolta un'assemblea cittadina con l'obiettivo di avviare un percorso di strutturazione territoriale. "Il nostro obiettivo - hanno affermato da Unione Popolare Torino - è quello di strutturarci territorialmente con un percorso aperto ed inclusivo, intervenire nelle contraddizioni sociali e presentare proposte ambiziose, ma necessarie per affrontare i problemi strutturali e le emergenze sociali della città di Torino e del paese. Le nostre attuali priorità a livello nazionale sono l'introduzione del salario minimo e del lavoro stabile, la tassazione degli extra-profitti delle aziende energetiche, la promozione di investimenti per l'assunzione nel settore dell'istruzione e della sanità, la lotta alla mafia e alla corruzione e la lotta ai cambiamenti climatici", hanno concluso. (Rpi)