Energia: Patuano (A2A), su autonomia Italia cresce ma servono interventi sistemici al sud

- Oggi l’Italia “in termini di autonomia energetica è al quartultimo posto in Europa, la buona notizia però è che stiamo migliorando molto velocemente, siamo forse il Paese in Europa che sta crescendo più degli altri”. Lo ha detto il presidente di A2A, Marco Patuano, a margine del confronto "Verso l'autonomia energetica italiana: il ruolo del centro sud" presso l'Associazione Civita a Roma. “Ma la cosa più importante, forse, sono le potenzialità del nostro Paese. Il centro sud - ha aggiunto Patuano - quando si parla di rinnovabili è veramente beneficiato dalla natura in maniera straordinaria. Ha un’esposizione solare incredibile, ha anche un canale di ventosità molto importante. Se noi immaginiamo un triangolo che unisce Sicilia, Puglia e Sardegna, ci sono condizioni di vento che possono essere sfruttate in maniera molto stabile e importante. Questo - ha sottolineato - può portare addirittura a 100 giga di nuova potenza rinnovabile, una quantità mostruosa. Sono necessari però - ha concluso - interventi sistemici, che vanno da tutta la parte autorizzativa: oggi il processo autorizzativo è molto lungo e piuttosto farraginoso, e poi c’è tutta la parte del trasporto”.(Rer)