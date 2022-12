Legge Bilancio: Refosco (Cisl Veneto), scelta responsabile non andare a rottura con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Legge di bilancio 2023 "abbiamo scelto di non andare a rottura col governo, cioè la strada della responsabilità, perché riteniamo di fare il bene del Paese tenendo aperto il canale del confronto e della contrattazione. In una congiuntura così fragile e complessa come quella in cui ci troviamo, crediamo che lo sciopero rischi di essere una pericolosa semplificazione ideologica". Lo ha dichiarato Gianfranco Refosco, segretario generale di Cisl Veneto, in seguito all'annunciata assemblea nazionale della sigla che si svolgerà giovedì prossimo a Roma. Diverse sono le cose che secondo la Cisl sarebbero da modificare. "Serve ampliare la fascia di rivalutazione delle pensioni per ricomprendere i redditi medio-bassi – informa una nota stampa - estendere il taglio del cuneo oltre i 20 mila euro di redditi previsti, togliere i vincoli all'accesso pensionistico di 'Opzione donna', agevolare ulteriormente i contratti collettivi di secondo livello azzerandone la tassazione, fermare l'indiscriminato allargamento dei voucher, e ancora dare forti segnali di contrasto e lotta all'evasione fiscale, vera piaga del Paese, e rendere più equo il fisco con soluzioni diverse dalla Flat tax". Il momento deve "segnare concretamente l'avvio di quel patto sociale per il rilancio del Paese invocato da Cisl fin dal periodo più difficile della pandemia. Mettendo a frutto il percorso, a cui ha dato forma il governo Draghi, di crescita sostenuta e di modernizzazione del sistema Italia grazie ai fondi Pnrr del programma Next Generation Eu", ha concluso Refosco. (Rev)