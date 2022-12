Energia: Patuano (A2A), il tetto sul prezzo del gas non è l'unica risposta alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tetto sul prezzo del gas “è sicuramente una risposta, ma non l’unica, ce ne sono altre che possono essere: la costituzione di centrali d’acquisto pan-europee o la possibilità di avere contratti di lungo termine, come stanno facendo i player orientali”. Lo ha detto il presidente di A2A, Marco Patuano, a margine del confronto "Verso l'autonomia energetica italiana: il ruolo del centro sud" in corso ora nella sede dell'Associazione Civita a Roma. “I mercati tendenzialmente non sono fatti per i momenti estremi e il problema, che stiamo vivendo, non è tanto determinato dal fatto che il mercato abbia denotato delle debolezze, ma dal fatto che sia stato sottoposto a eventi sostanzialmente irripetibili - ha spiegato -. Bisogna trovare delle formule che determinino, quindi, una minore volatilità. Il price cap (tetto al prezzo, ndr) è sicuramente una risposta, non l’unica. Quello che è certo - ha concluso - è che questa estrema volatilità alla fine sta penalizzando tutti, non soltanto il consumatore finale ma anche, e soprattutto, imprese e imprese del settore”.(Rer)