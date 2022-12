Natale: al via la nuova campagna di comunicazione di YesMilano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Milano è una città che sa stupire e affascinare, soprattutto nel periodo delle feste, quando le luci, gli alberi di Natale e i mercatini fanno rivivere ricordi ed emozioni in modo più intenso - commenta Martina Riva, assessore al Turismo del Comune di Milano -. Con questa campagna invitiamo a guardare la città con lo sguardo genuino, spontaneo e pieno di sorpresa e stupore che hanno i bambini e le bambine. Perché Milano è una città che va scoperta e riscoperta, dai cittadini, dalle cittadine e dai turisti, in tutti i luoghi che la identificano agli occhi del mondo e in quelli meno noti, ma altrettanto suggestivi". "Questa campagna di comunicazione che lanciamo in occasione del Natale racconta Milano attraverso il punto di vista dei bambini e, grazie all'incanto e alla sorpresa che solo gli sguardi 'nuovi' possiedono, ci restituisce una città magica e suggestiva, con i suoi luoghi più rappresentativi e iconici, eppure sempre capaci di sorprendere, che la rendono unica, distintiva e riconoscibile. Anche questa azione di promozione fa parte della strategia di valorizzazione del brand YesMilano che, come Camera di commercio, condividiamo da tempo con il Comune, con l'obiettivo di far crescere l'attrattività della città, intesa non solo come luogo fisico ma anche come spazio di scambi e di relazioni, a beneficio delle imprese e del territorio", dichiara Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. "La magia del Natale si accende a Milano. Nessuno meglio di un bambino può testimoniarlo! Il periodo delle Feste è l'occasione giusta per visitare la città con uno sguardo e un 'ritmo' diversi dal solito, per ritrovare un gusto della scoperta sincero e autentico come quello dei bambini", conclude Luca Martinazzoli, Direttore Generale di Milano&Partners. (Com)