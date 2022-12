Paesi Bassi: Commissione Ue approva piano per la Politica agricola comune 2023-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato il piano strategico della Politica agricola comune (Pac) dei Paesi Bassi. Il piano beneficia di un bilancio totale dell'Ue di oltre 4 miliardi di euro, di cui 1,4 miliardi dedicati agli obiettivi ambientali e climatici e agli eco-sistemi, e 107 milioni di euro dedicati ai giovani agricoltori. Secondo la misura, gli agricoltori riceveranno un sostegno al reddito per ettaro più elevato per i primi 40 ettari, con 17,5 milioni di euro disponibili ogni anno per coprire i costi dell'assicurazione contro le intemperie. Il piano olandese prevede anche il sostegno a 3 mila giovani agricoltori per l'avvio di un'azienda agricola. I Paesi Bassi applicheranno condizioni agricole e ambientali rigorose su oltre il 96 per cento della loro superficie agricola. Inoltre, circa 760 milioni di euro saranno utilizzati su oltre 1,5 milioni di ettari per incoraggiare e sostenere gli agricoltori a piantare colture non produttive, attuare pratiche agricole che proteggano il suolo e ridurre l'uso di nutrienti e pesticidi. Secondo il piano presentato, il sostegno ai progetti di sviluppo rurale e alle imprese dovrebbe creare circa 2 mila e 500 posti di lavoro. Grazie al sostegno finanziario diretto, circa 55 mila persone beneficeranno di consulenza, formazione o scambio di conoscenze relative a prestazioni ambientali o climatiche. (Beb)