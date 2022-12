Toscana: Salvini incontra sindaci Grosseto e Massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato questo pomeriggio a Firenze il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il sindaco di Massa, Francesco Persiani. È stata l’occasione - viene riferito - per fare il punto su alcuni dossier rilevanti delle città. In particolare, per Grosseto il ministro e il primo cittadino hanno affrontato il tema dell’adeguamento dell’Aurelia. Un argomento comune a Massa: Salvini e il sindaco Persiani hanno parlato anche dell’aeroporto di Marina di Massa e dell’Alta velocità tirrenica. A breve, Salvini incontrerà il sindaco di Firenze, Dario Nardella. (Rin)