Clima: Tim confermata nella “B-list” per lotta al cambiamento (2)

- Inoltre, entro il 2030, Tim ridurrà del 47 per cento le emissioni della propria catena del valore (Scope 3) relative all’acquisto di beni e servizi, beni strumentali e all’utilizzo dei prodotti venduti ai clienti. Centrale anche il raggiungimento delle emissioni nette zero (Net Zero) entro il 2040. Tim rientra nei più importanti indici finanziari internazionali Esg. L’azienda è presente per il diciannovesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability Europe Index di S&P e, nel 2022, viene confermata tra i leader di sostenibilità e unica azienda di telecomunicazioni in Italia. Nella classifica di Moody’s Esg Solutions, è al primo posto tra le aziende di telecomunicazioni nella fascia “advanced”, con una performance Esg superiore alla media di settore. Tim è stata anche confermata nella top list delle aziende valutate da Ecovadis, piattaforma internazionale di valutazione di sostenibilità aziendale di supply chain, e per le politiche di inclusione e promozione della diversity rientra nel Bloomberg Gender Equality Index, oltre al Refinitiv Diversity and Inclusion Index che ha classificato Tim tra le prime 100 aziende al mondo e la prima in Italia e in Sud America nel settore delle telecomunicazioni. (Rin)