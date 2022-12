Ue: Commissione propone piano d'azione contro il traffico di beni culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto un piano d'azione contro il traffico di beni culturali, che mira a fornire un quadro completo, per l'Ue e gli Stati membri, per rafforzare la prevenzione, l'individuazione, la risposta della giustizia penale e la cooperazione internazionale nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Il Piano d'azione affronta anche la vulnerabilità dei beni culturali ai danni dei criminali nelle regioni di conflitto e di crisi, come recentemente accaduto nel saccheggio dei musei ucraini durante la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Secondo le stime della Commissione Ue, tra il 2017 e il 2021, le operazioni di contrasto sostenute da Europol hanno portato al recupero di oltre 200 mila oggetti culturali e a 418 arresti. (Beb)