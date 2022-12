Energia: Lega, anche da A2a modifiche unilaterali prezzi, sindaci Milano e Brescia agiscano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Torniamo a rivolgere ai sindaci di Milano e Brescia la stessa domanda elusa nei mesi passati: come intendano agire a tutela dei cittadini da simili speculazioni? Crediamo che in tantissimi abbiano dovuto pagare fin troppo per tale vicenda, che la Lega aveva sollevato e affrontato in tempo non sospetto". A chiederlo in una nota sono i deputati della Lega Simona Bordonali, Giulio Centemero e Igor Iezzi che, spiegano, si sono "attivati a tutti i livelli istituzionali, per avere delucidazioni circa il comportamento di 25 aziende fornitrici di energia elettrica e gas naturale su mercato libero, che avevano modificato unilateralmente i contratti verso l'utenza". Tra queste 25 aziende, verso le quali sono stati avviati procedimenti di istruttoria da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per acquisire documentazione su eventuali 'comunicazioni contra legem' inviate ai consumatori, ci sarebbe anche A2a, sottolineano i tre leghisti, una "partecipata dai comuni di Milano e Brescia, che innanzitutto deve essere a servizio dei cittadini". "Invece - accusano - abbiamo assistito a comportamenti fuori di ogni logica da parte dei sindaci delle due città lombarde, dalle proposte di cambi ai vertici della società prima degli esiti delle istruttorie del Garante, alla presa di tempo in consiglio comunale a Brescia in attesa degli esiti dell'istruttoria di Agcm. Oggi, sono arrivati sette provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti operatori, tra cui proprio A2A, esattamente per le presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale".(Com)