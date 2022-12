Perù: governo risponde ad Argentina, Bolivia, Colombia e Messico, quello di Castillo è stato "colpo di stato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese, intanto, non si fermano le proteste antigovernative. Secondo il difensore civico Eliana Revollar, almeno sette persone sono morte negli scontri tra le forze di sicurezza e i simpatizzanti dell'ex presidente, Pedro Castillo dopo essere state raggiunte da colpi di arma da fuoco, tra cui due minori: sei nella regione di Apurímac e uno nella regione di Arequipa, entrambe nel sud del Paese, dove sono in corso violenti scontri tra le forze di sicurezza e i simpatizzanti dell'ex presidente, Pedro Castillo. Secondo il ministro dell’Interno, César Cervantes, ad oggi 24.400 persone hanno partecipato alle proteste e almeno 44 agenti di polizia sono rimasti feriti. Le zone teatro delle violenze - le province di Arequipa, Chincheros e Apurimac - sono parte della più ampia regione in cui la nuova presidente, Dina Boluarte, ha decretato uno stato di emergenza. I manifestanti chiedono nuove elezioni, le dimissioni di Boluarte e la liberazione di Castillo, arrestato per presunta violazione della Costituzione dopo il suo tentativo di sciogliere il Congresso e convocare elezioni anticipate. Latam Airlines ha cancellato i voli da e per la regione di Cusco dopo le proteste registrate anche in prossimità dell'aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete. (segue) (Brb)