Kosovo: Vucic, Kfor ha garantito su incolumità dei nostri connazionali nel nord (2)

- "Speriamo che (i militari di Kfor) garantiscano la sicurezza dei serbi. In caso contrario, tutto ci sarà immediatamente chiaro", ha detto Vucic. Il presidente ha sottolineato ancora una volta che per la Serbia questi sono giorni drammatici di cui non Belgrado non ha colpa. "La nostra coscienza è pulita. Abbiamo le mani legate, ma anche quando siamo costretti in un angolo come in questo caso, bisogna combattere. Il mio messaggio alla gente è di rispettare Eulex e Kfor e non cadere nelle provocazioni", ha detto Vucic. (Seb)