© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic non ha chiesto aiuto all'omologo russo Vladimir Putin in relazione alla crisi di Kosovo. Lo ha affermato durante un briefing con i giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "No, non ci sono stati tali appelli", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda circa i possibili contatti tra i due presidenti. (Rum)