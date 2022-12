Serbia: presidente Vucic riceve lettere credenziali nunzio apostolico Gangemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi le lettere credenziali del nuovo nunzio apostolico della Santa Sede in Serbia, l'arcivescovo Santo Rocco Gangemi. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui Gangemi ha rassicurato Vucic sul fatto che il Vaticano non cambierà la sua posizione sul riconoscimento del Kosovo. Il presidente serbo ha ringraziato la Santa Sede per la sua posizione di principio nel rispetto dell'integrità territoriale della Serbia e ha anche evidenziato la prontezza della Santa Sede ad ascoltare e comprendere le opinioni di Belgrado. I due interlocutori hanno discusso su numerosi temi di rilievo per delle relazioni bilaterali basate su un autentico rispetto reciproco e Vucic ha espresso la propria convinzione che le stesse saranno più intense nel prossimo periodo. (Seb)