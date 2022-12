Ue: Battilocchio (FI), torni protagonista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema delle politiche di allargamento - ha aggiunto Battilocchio - è indispensabile che tali processi si sviluppino in modo equilibrato. L'Italia vuole continuare a svolgere un ruolo di primo piano nei Balcani occidentali per garantirne la sicurezza e la crescita economica e sociale e per favorire il percorso di adesione. Desta forte preoccupazione la volontà della Serbia di voler inviare un proprio contingente di forze di sicurezza nel nord del Kosovo, a protezione della popolazione serba. Sono certo che Italia - e con lei l'Ue - sapranno mettere in campo tutti gli strumenti diplomatici necessari" per "disinnescare una drammatica e pericolosa escalation". (Rin)