Serbia: ministro Esteri, Onu è organo più importante per integrità territoriale e sovranità

- L'Onu è l'organo internazionale più importante in termini di conservazione dell'integrità territoriale e sovranità della Serbia. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic nell'incontro di oggi a Belgrado con la rappresentante speciale del Segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui Dacic ha sottolineato che la priorità della Serbia è "raggiungere una soluzione di compromesso per la questione del Kosovo" e che Belgrado "si impegna a continuare la cooperazione con l'Unmik". Ziadeh ha espresso la sua gratitudine per il sostegno al lavoro e l'apertura alla cooperazione con la missione Unmik e Kfor in Kosovo e ha assicurato impegno per il miglioramento della cooperazione regionale, "cosa che contribuisce direttamente al processo di riconciliazione". Gli interlocutori hanno infine convenuto che il dialogo è "l'unico modo per risolvere in modo costruttivo i problemi attuali". (Seb)