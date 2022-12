Speciale infrastrutture: Ferraris (Fs), "sogno" è collegare Madrid e Parigi entro fine 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "sogno" del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Fs) è di collegare Madrid e Parigi entro la fine del 2024. Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, in alcune dichiarazioni alla stampa italiana a margine del Premio Tiepolo 2022 del quale è stato insignito presso l'ambasciata d'Italia a Madrid insieme all'Ad di Endesa, José Bogas Gálvez. "Se il mercato è di un'Europa integrata occorre pensare a collegare Madrid con l'Italia attraverso la Francia. É un piano al quale stiamo lavorando e volendo buttare il cuore oltre l'ostacolo direi che entro il 2024 potremmo vedere un Frecciarossa su questa tratta". Il collegamento tra la capitale spagnola e quella francese passerebbe attraverso Barcellona. Per quanto riguarda un primo bilancio delle operazioni di Iryo in Spagna iniziate meno di un mese fa sulla tratta Madrid-Barcellona, e del quale Trenitalia è azionista di maggioranza con il 45 per cento del capitale, Ferraris si è detto molto soddisfatto. "Abbiamo dei riscontri positivi in merito alla qualità del servizio e le prenotazioni stanno aumentando in maniera significativa", ha evidenziato l'Ad del gruppo Fs. (Spm)