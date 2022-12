Sardegna: assessore Lavoro, Regione sostiene un percorso di politiche attive a misura di persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione sostiene un percorso di politiche attive per il lavoro, sempre più a misura di persona, di famiglia, e di un mondo in continua evoluzione. Lo ha sostenuto l'assessore regionale al Lavoro Ada Lai intervenendo alla Conferenza regionale per le politiche del lavoro “Capire il presente per disegnare il futuro: le nuove culture del lavoro”, l’evento annuale, organizzato dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale in collaborazione con l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) che si è tenuta oggi, a Cagliari, presso gli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi. “Lavoro, persona e famiglia sono le sfere della vita più importanti. Il lavoro nobilita ed è un traguardo da raggiungere per la propria indipendenza e autorealizzazione – ha spiegato Lai - Il lavoro sta cambiando, è diverso, perché risente di tutti i cambiamenti avvenuti dopo la pandemia, della sfida dei paesi emergenti e delle nuove tecnologie, delle esigenze dei giovani che non trovano occupazione e di una società, quella italiana, caratterizzata da una popolazione sempre più anziana”. (segue) (Rsc)