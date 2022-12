Sardegna: assessore Lavoro, Regione sostiene un percorso di politiche attive a misura di persona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il focus della Conferenza regionale per le politiche del lavoro 2022, è appunto la nuova cultura del lavoro, quindi la sostenibilità, il benessere lavorativo, le pari opportunità per le donne e il lavoro agile, che però, deve essere sempre accompagnato da un momento di confronto in presenza – ha continuato la responsabile del Lavoro dell'esecutivo regionale sardo - Sulla scia del lavoro avviato egregiamente dal precedente assessore, Alessandra Zedda, che ha lasciato risorse, progetti e innovazioni importanti da portare a termine, proseguiamo un percorso di politiche attive, sempre più a misura di persona, di famiglia, e di un mondo in continua evoluzione. Ci vuole un cambio di passo, come ci esorta il presidente Christian Solinas. Dobbiamo andare oltre le politiche passive, integrandole con quelle attive, ripensare le modalità del reddito di cittadinanza, dei sussidi e dei ristori. Con le risorse finanziarie della prossima finanziaria, dobbiamo continuare ad investire in formazione di qualità, favorire l’incontro tra le aziende e i lavoratori in cerca di occupazione, e soprattutto sostenere le imprese, motore dell’economia e i cantieri comunali, strumenti di inclusione attiva dei cittadini. Il lavoro è il nostro traguardo, un obiettivo che possiamo raggiungere con una puntuale sinergia tra gli assessorati e tutti gli attori coinvolti” (segue) (Rsc)