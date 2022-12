Sardegna: assessore Lavoro, Regione sostiene un percorso di politiche attive a misura di persona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento (previsto dalla L. R. n. 9 del 2016) è stata un’occasione di confronto tra i rappresentanti istituzionali ed economico-sociali per la formulazione di orientamenti e proposte utili alla definizione della strategia regionale in materia di lavoro. L’obiettivo dell’incontro, fare il punto della situazione attuale e analizzare gli scenari e le prospettive del mercato del lavoro in Sardegna. Filo conduttore dell’edizione 2022: i valori che il lavoro esprime attualmente e le nuove culture del lavoro, declinate in diversi contesti: formazione, imprese e percorsi dell’inclusione socio-lavorativa. Tra i temi trattati: le prospettive del sistema professionale duale, anche in attuazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il caso virtuoso di Sardinia HVET, il programma di formazione professionale di alto livello avviato dall’assessorato del lavoro, la questione dello skill mismatch, che oggi rappresenta una delle principali criticità del mercato del lavoro regionale, e le politiche di inclusione sociale portate avanti dall’ASPAL per sostenere e accompagnare le persone più fragili nella ricerca attiva del lavoro. Ospiti dell’evento studiosi, ricercatori, esperti e protagonisti del mondo del lavoro che con le loro testimonianze hanno favorito la riflessione e animato il dibattito. Un grande apporto, quest’anno, è stato dato anche dall’Università di Cagliari, che ha partecipato attivamente con un gruppo di lavoro di studenti, che ha presentato una rielaborazione dei temi affrontati nel corso della giornata. (Rsc)