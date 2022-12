Milano: R. La Russa, aggressione Policlinico episodio gravissimo, solidarietà al medico ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione subita oggi dal chirurgo del Policlinico Giorgio Falcetto è "un episodio gravissimo che condanno con fermezza. Un atto di violenza gratuita che non ha giustificazioni, anzi è aggravato dai futili motivi che lo hanno scatenato". Lo afferma in una nota a riguardo l'assessore regionale alla sicurezza, Romano La Russa. "Tutto è nato da una banale lite per un tamponamento, circostanza che fa assumere all'intera vicenda contorni ancora più tragici e grotteschi - prosegue l'assessore La Russa -. È soltanto di ieri la pubblicazione della classifica annuale sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore che indica ancora la metropoli di Milano tra i territori più insicuri d'Italia e, purtroppo, anche questo gravissimo episodio lo conferma. Esprimo la mia sentita solidarietà al medico e alla sua famiglia".(Com)