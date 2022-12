Università: Bernini, 500 milioni di euro per housing universitario e 300 per diritto studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Nel disegno di legge di bilancio ora all’esame delle Camere sono stanziati 500 milioni di euro per il 2024 e 2025 per completare il ciclo di borse di studio, oltre a 300 milioni di euro che vanno ad accrescere il fondo per l’housing universitario”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche per la ricerca applicata di fronte alla Commissione Attività produttive della Camera. “In questo modo, tutti insieme, abbiamo evitato che si creasse a partire dal 2024 uno strapiombo che avrebbe lasciato a fine 2023 senza risorse i ricercatori”. (Rin)