Slovacchia: Corte costituzionale boccia parte del pacchetto di aiuti alle famiglie

- La Corte costituzionale slovacca ha bocciato la parte principale del pacchetto normativo approvato a giugno per sostenere finanziariamente le famiglie alle prese con l’inflazione. Lo ha reso noto il quotidiano “Denik N”. L’approvazione di quel pacchetto aveva provocato l’apertura di uno scontro interno al governo tra il ministro delle Finanze, Igor Matovic, principale promotore delle misure, e il partito Libertà e solidarietà (Sas) guidato dall'allora ministro dell'Economia, Richard Sulik. Il conflitto è terminato a inizio settembre con l'uscita di Sas dalla maggioranza. A sollevare la questione di costituzionalità sul pacchetto è stata la presidente, Zuzana Caputova. Il giudice costituzionale slovacco ha reputato alcune parti del pacchetto non compatibili con la Costituzione, in particolare con l’articolo che tutela la sostenibilità di lungo periodo dell’economia nazionale. (Vap)