Piemonte: Coldiretti, 23 per cento pensionati lavora per salvare raccolti

- In Piemonte almeno il 23% dei pensionati continua a lavorare in agricoltura per salvare i raccolti e garantire le forniture alimentari messe a rischio dalla difficoltà di reperire manodopera. Lo ha affermato Coldiretti Piemonte commentando i dati diffusi dall'Istat sulle condizioni di vita dei pensionati in Italia. "Un risultato – hanno evidenziato Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale - frutto della necessità di rispettare i cicli stagionali della produzione e di non perdere i raccolti di fronte alla carenza di manodopera qualificata resa più evidente durante l'emergenza Covid che ha ostacolato gli ingressi alle frontiere dei lavoratori stranieri che rappresentano una componente importante per le attività agricole, soprattutto in Piemonte per la raccolta della frutta e per la vendemmia. (segue) (Rpi)