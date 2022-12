Germania: l'estremista di destra Balliet tenta l'evasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estremista di destra Stephan Balliet ha tentato di evadere dal carcere di massima sicurezza di Burg, presso Magdeburgo, dove dal 2020 sta scontando la condanna all'ergastolo per il fallito attentato contro la sinagoga di Halle nell'anno precedente. Il detenuto è stato fermato dopo aver preso in ostaggio due agenti della polizia penitenziaria, munito di un'arma da fuoco di sua fabbricazione. Tutto è avvenuto in meno di un'ora intorno alle 21:00 di ieri 12 dicembre, come riferisce il quotidiano “Die Welt”. Balliet è stato sopraffatto da altri agenti penitenziari, rimanendo ferito “in maniera non grave”. Ricevute le cure mediche, l'estremista di destra è ora detenuto in una cella di sicurezza. La presa di ostaggi ha provocato un'operazione di polizia su larga scala, con la polizia schierata in armi all'ingresso del carcere. La ministra dell'Interno, Nancy Faeser, si è detta preoccupata dal tentativo di evasione di Balliet. Intervistata da “Die Welt”, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha esortato “i responsabili delle carceri” a una più attenta sorveglianza “soprattutto con qualcuno come l'attentatore di Halle”, che aveva già tentato di evadere nel 2020 dal carcere di Burg, dove è detenuto in isolamento. Il 9 ottobre 2019, quando cadeva la festività ebraica dello Yom Kippur, Balliet tentò di fare irruzione nella sinagoga di Halle per compiere una strage. Non riuscendo a forzare l'ingresso del tempio, l'estremista di destra prese a vagare per la città, lanciando bombe nel cimitero ebraico, uccidendo a colpi di fucile due passanti e ferendone altrettanti. Sia gli ordigni esplosivi sia l'arma da fuoco erano stati assemblati dall'estremista di destra. Balliet, che aveva ripreso tutto con una telecamera, venne fermato al termine di un conflitto a fuoco con la polizia in cui rimase ferito.(Geb)