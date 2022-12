Lombardia: Fontana, nuovo day hospital oncologico di Casalmaggiore (Cr) risposta concreta a operatori e pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una struttura che nasce da e per i cittadini, coniugando modelli di vera eccellenza sanitaria con l'esigenza di dare risposte concrete a vantaggio di operatori e pazienti, testimonianza che l'Ospedale è un bene cittadino cui tutti gli attori convergono e si riconoscono. A nome di Regione Lombardia ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa formidabile iniziativa di solidarietà". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio, Fontana inaugurando il nuovo Day hospital oncologico "Il cielo in una stanza" di Casalmaggiore. Ad accoglierlo c'erano il direttore generale dell'Asst di Cremona, Giuseppe Rossi; il direttore sanitario, Rosario Canino; il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni; il direttore generale Ats Val Padana, Salvatore Mannino e il direttore del Distretto Oglio Po Casalasco-Viadanese, Elena Mariani. La struttura è frutto di una donazione straordinaria iniziata nel 2019 e promossa dal Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po, in collaborazione con l'associazione Amici dell'Ospedale Oglio Po e Asst Cremona. Hanno contribuito anche la Cassa Rurale e Artigiana di Rivarolo Mantovano, Prometeo Onlus, Rotary Foundation, Fondazione Comunitaria, Fondazione Cariplo e Gal Terre del Po, l'imprenditoria locale e molti cittadini. I lavori di riqualificazione sono stati avviati nel marzo 2022 (grazie ad una disponibilità di più di 400.000 euro) e si sono conclusi a dicembre, nel rispetto dei tempi previsti. Dotato di otto poltrone per le terapie e quattro posti letto, è stato realizzato uno spazio di cura innovativo che risponde a criteri organizzativi e di comfort di altissima qualità ispirati ai principi di umanizzazione. "Anche questo presidio - ha sottolineato il governatore - dimostra di cogliere un aspetto cardine del nuovo welfare lombardo: il collegamento e la complementarietà tra ospedale e servizi territoriali, in cui l'unica centralità è la persona". (segue) (Com)