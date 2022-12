Lombardia: Fontana, nuovo day hospital oncologico di Casalmaggiore (Cr) risposta concreta a operatori e pazienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Continua dunque il potenziamento del presidio dell'Oglio, dal 2021 la Regione ha infatti concentrato oltre 28 milioni di euro per la riqualificazione dell'Ospedale, rendendo dunque possibili gli adeguamenti antincendi e antisismici e la riqualificazione di facciate e coperture. Sono state acquistate attrezzature di ultima generazione e sono in via di sviluppo progetti futuri dedicati a hospice, cure palliative, psichiatria e neuropsichiatria infantile. Il governatore tornando sul problema della carenza di medici specialisti ha ricordato che già negli anni scorsi aveva chiesto – invano - al Governo la possibilità di prevedere incentivi per coloro che avessero deciso di lavorare in zone periferiche. La stessa richiesta, ora, verrà fatta al nuovo Governo. Il direttore Rossi ha espresso un grande ringraziamento a tutti i sostenitori che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto iniziato nel 2019, parte integrante del potenziamento dei servizi offerti dall'Oglio Po. "Un'autentica impresa – ha detto - realizzata da un territorio generosissimo che non finisce di sorprendere. Il Day Hospital è un luogo che funge da punto di incontro tra ospedale e servizi territoriali, mantenendo al centro la persona". Area accoglienza, include sala d'attesa e reception. È stata pensata per favorire l'incontro tra i degenti e i familiari, il personale medico e le associazioni di volontariato nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19. Affacciata direttamente sull'ingresso, diventerà fulcro e punto di riferimento tra le funzioni. Area terapia e cura, gli ambienti dedicati assicurano privacy e intimità. Sono previste sedute per i familiari, uno spazio per l'attività di lettura ad alta voce, una piccola fontana di acqua calmante e distensiva. Le camere saranno trattate come ambienti domestici, non hanno letti, ma poltrone orientate verso gli spazi verdi per il benessere psicofisico, predisponendo la persona ad una migliore reazione alle cure. Area verde, l'intero intervento di ristrutturazione è caratterizzato da un'ampia e naturale ad est, una ad ovest all'interno del cortile. Nelle stanze dedicate alla cura chemioterapica, le poltrone - rivolte verso le finestre - favoriscono la connessione visiva con il giardino, attivando inconsciamente i benefici dell'Healing garden, ovvero un giardino contemplativo visibile anche dai letti del reparto. Al termine della cerimonia, il presidente dell'associazione Amici dell'Ospedale Oglio Po, Claudio Toscani, ha consegnato al presidente Fontana una copia del libro "Trent'anni di Oglio Po", realizzato in occasione delle celebrazioni del trentennale dall'apertura dell'ospedale casalasco. (Com)