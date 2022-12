Fiumicino: Silvestroni (Fd'I), bene il progetto di Rcg per il porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che il progetto del Gruppo Royal Caribbean che tramite la società controllata al 100 per cento 'Fiumicino Waterfront Sral', ha acquisito tempo fa la concessione del Porto turistico di Fiumicino-Isola Sacra, sia di pubblica utilità. Ho avuto modo di vedere la pianificazione e penso che le ricadute sul territorio saranno importanti in termini di infrastrutture: verranno realizzati un parco, delle piste ciclabili e un collegamento diretto con la città. Inoltre l’indotto economico diretto e indiretto generato complessivamente dalla combinazione delle funzioni previste sarà favorevolissimo per Roma in quanto dalla capitale e dalle aree circostanti arriveranno i prodotti necessari a rifornire le navi. La crescente domanda di forniture e servizi generata, creerà opportunità di potenziamento e sviluppo dell’imprenditoria locale. L'approccio sostenibile e l'attuazione delle best practice, come l’elettrificazione della banchina e lo sfruttamento di modalità di produzione in loco di energia da fonti rinnovabili, mi trova favorevole. Dobbiamo valorizzare i progetti se portano lavoro e sviluppo del territorio". Lo afferma in una nota Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia componete dell'Ufficio di presidenza. (Com)