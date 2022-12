Veneto: Somec Spa ottiene commessa di 20,5 milioni dal cantiere navale tedesco Meyer Werft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somec Spa, azienda con sede a San Vedemiano, in provincia di Treviso, specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi in materia di ingegneria civile e navale, ha ottenuto una commessa dal valore di 20,5 milioni di euro dal cantiere navale tedesco Meyer Werft. L'accordo è stato siglato dalle divisione 'Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili' di Somec e "Sistemi e prodotti di cucine professionali" di Oxin S.r.l. per la costruzione della nave da crociera denominata Asuka III nel cantiere di Papenburg in Germania. La nave, come reso noto tramite nota stampa, appartiene alla società Nyk Cruises, il più importante operatore di crociere giapponese e arriverà ad ospitare fino a 744 passeggeri. La fine dei lavori è prevista per il 2025 e Somec avrà il compito di progettare e installare i sistemi delle balcony e dei serramenti scorrevoli delle cabine dei passeggeri. "Queste commesse dimostrano la capacità del gruppo di creare sinergie tra le diverse divisioni di cui si compone e come le singole eccellenze che ne fanno parte sappiano attrarre lavori sempre più articolati. Nonostante le criticità del momento, il settore navale vede una buona effervescenza e il Gruppo si dimostra pronto a cogliere le opportunità che il mercato offre, ovunque nel mondo, grazie alle partnership consolidate con i cantieri navali e alla presenza a livello internazionale" ha dichiarato Oscar Marchetto, presidente di Somec. (Rev)