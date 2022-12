Irlanda: ministro Ambiente esclude riduzione significativa prezzi energia nei prossimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Irlanda non ci sarà una significativa riduzione dei prezzi dell'energia nei prossimi due anni, nonostante il calo dei costi sui mercati all'ingrosso. Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente Eamon Ryan, ripreso dall'emittente irlandese "Rte". Il ministro ha aggiunto di non aspettarsi un aumento ulteriore delle bollette per i consumatori, aggiungendo che il credito fornito dalle autorità statali per 200 euro è stato "un enorme vantaggio" per coloro che sono in arretrato con i pagamenti. Ryan ha confermato poi un ulteriore finanziamento di 10 milioni di euro per aiutare le famiglie che sono in difficoltà a pagare le bollette energetiche. (Rel)