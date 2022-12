Sicurezza: Scarpinato (M5s) su decreto rave, governo scoraggia collaborazione con giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come è stata strutturata, questa legge disincentiva fortemente la collaborazione con la giustizia dei condannati per reati ostativi, distruggendo uno degli strumenti rivelatisi più efficaci contro le mafie. Riservare ai condannati che collaborano con la giustizia un trattamento in taluni casi peggiore, ed in altri analogo, a quello previsto per condannati che decidono di non collaborare, significa rendere più pagante la fedeltà al codice dell'omertà rispetto alla collaborazione con lo Stato. Una grave regressione che fa male al nostro paese. Il Movimento cinque stelle ha presentato alcuni emendamenti che avrebbero reso il testo molto più efficace, con la loro bocciatura governo e maggioranza lasciano morire ogni speranza di conoscere i segreti e le terribili verità che si celano dietro le stragi del 1992-93. Segreti di cui sono ferrei custodi una decina di boss mafiosi stragisti che si sono sempre rifiutati di collaborare nutrendo l'incrollabile certezza che prima o poi, in cambio del loro silenzio, sarebbe stato loro concesso di uscire dal carcere". Lo ha detto il senatore M5s Roberto Scarpinato in Aula in dichiarazione di voto sul dl Rave. "Ma c'è altro - ha aggiunto -, l'eliminazione dei più gravi reati di corruzione da quelli ostativi è solo il preludio di una stagione di restyling del sistema penale di stampo classista che già riceve il plauso di tutti i palazzi del potere e dei media padronali. Da una parte il governo intende procedere con l'ulteriore depenalizzazione dell'abuso di ufficio, con il ridimensionamento del traffico di influenze illecite, con il taglio delle intercettazioni; dall'altro crea un nuovo reato che criminalizza coloro che organizzano raduni musicali non autorizzati con pene spropositate da tre a sei anni. Si rivela così - ha concluso Scarpinato - come dietro la maschera del garantismo, si celi il vero volto classista della politica criminale di destra: pugno di ferro e ferocia giustizialista per reati della gente comune, guanti di velluto e lassismo per i reati dei colletti bianchi che popolano i piani alti della piramide sociale". (Rin)