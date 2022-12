Ue: Schinas, Parlamento rimanga bastione della democrazia, ma è il momento delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo deve rimanere un bastione della democrazia del continente. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel Corso di una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. "Come ex deputato al Parlamento europeo, ma anche come cittadino, vorrei che quest'Aula rimanesse un bastione della democrazia europea, qualcosa di cui tutti gli europei possano essere orgogliosi", ha detto. "Questa non è stata una settimana d'orgoglio. C'è stata indignazione e frustrazione. E francamente, tutto ciò è giustificato", ha aggiunto. Il vicepresidente dell'esecutivo Ue si è detto fiero del fatto che il Parlamento abbia preso provvedimenti immediati nei confronti degli indagati e sul fatto, che, a suo dire, "stia lavorando duramente per riguadagnare la fiducia perduta". "Ricordiamo che la Commissione ha già proposto un registro di trasparenza obbligatorio per tutte le istituzioni dell'Ue nel 2016. Ci sono voluti cinque anni perché il Parlamento e il Consiglio europeo lo approvassero", ha dichiarato. "La Commissione proporrà anche, come ha annunciato ieri la presidente, un organismo etico dell'Ue per tutte le istituzioni europee. Mi aspetto che questa volta non ci vogliano cinque anni per realizzarlo. Questo è il momento delle riforme", ha concluso. (Beb)