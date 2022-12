Università: Bernini, da 50 a 250 milioni di euro il fondo italiano per scienza applicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "ll Fondo Italiano per la Scienza Applicata, gestito in concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che quest’anno ha avuto stanziamenti per 50 milioni, a partire dal 2025 salirà a 250”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche per la ricerca applicata di fronte alla Commissione Attività produttive della Camera. Il ministro ha spiegato che si tratta di un fondo che sostiene “i progetti di ricercatori appartenenti al settore pubblico o privato della ricerca nazionale in qualsiasi campo e che siano innovativi e in grado di favorire benefici sul piano socioeconomico e industriale”. (Rin)