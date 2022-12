Francia: persone sieropositive potranno entrare in polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia le persone sieropositive potranno integrare i servizi di polizia. Lo ha annunciato con un comunicato l'avvocato Etienne Deshoulieres, che nel 2020 ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato in nome di sette organizzazioni. "Vittoria per le associazioni Lgbt: le persone che vivono con l'Hiv potranno ora servire nella polizia nazionale, senza discriminazione legata al loro stato di salute", si legge nella nota. "Dopo aver contestato gli argomenti delle associazioni sul fondo, il ministero dell'Interno ha finalmente cambiato posizione abrogando il decreto all'origine della discriminazione denunciata", ha spiegato il legale. (Frp)