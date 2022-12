Ue: Schinas, ho partecipato a cerimonia apertura Mondiali del Qatar in piena trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha partecipato alla cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio in Qatar in piena trasparenza. Lo ha detto Schinas medesimo nel corso di una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. "Credo che questo sia il momento di essere chiari e semplici. Ho partecipato alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Qatar come rappresentante della Commissione", ha detto. "È stato il primo evento sportivo globale post pandemia e l'Europa non poteva essere assente da questa occasione. Ero presente in qualità di vicepresidente responsabile anche della politica sportiva", ha aggiunto. "In piena trasparenza, ho avuto colloqui con i capi delle federazioni calcistiche nazionali europee e ho difeso il nostro modello sportivo europeo. E tutto è molto chiaro", ha aggiunto. (Beb)