Veneto: Luciano Marton nominato nuovo direttore generale di Labomar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luciano Marton è stato nominato dal Consiglio di amministrazione di Labomar nuovo direttore generale della società. "Considero la scelta di introdurre un direttore generale in Labomar - ha spiegato Walter Bertin, presidente e amministratore delegato Labomar - come un passo importante e strategico nel percorso di crescita del Gruppo. I tempi sono ormai maturi per affidare la direzione della società ad un manager di comprovata esperienza nella business execution, capace di guidare lo sviluppo del gruppo e l'integrazione tra le diverse società, cui mi lega già visione e comunità d'intenti, anche e soprattutto per quanto concerne le tematiche Esg - ha proseguito -. L'ampliamento della squadra manageriale è un passaggio che ci consentirà un ulteriore sviluppo, quantitativo e qualitativo, e che a sua volta è figlio dell'enorme percorso di crescita che è stato realizzato in questi anni grazie al lavoro delle donne e degli uomini di Labomar. Sono sicuro che con Luciano Marton faremo un ottimo gioco di squadra che ci porterà al raggiungimento di nuovi ambiziosi traguardi", ha quindi concluso Bertin. (Rev)